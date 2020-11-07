Байден стал президентом США – американские СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Демократ Джо Байден победил на президентских выборах в США, прогнозируют Fox News, CNN, NBC и агентство AP на основе своих подсчетов.

3 ноября в США прошли выборы президента. На кресло в Белом доме претендовали действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. Подсчет голосов продолжается до настоящего времени. Несколько часов назад Трамп объявил себя победителем голосования.

В субботу ведущие американские СМИ заявили, что Байден набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков. У Трампа гораздо меньше - около 210.

Сразу после этого Байден объявил себя победителем. "Для меня большая честь, что американский народ доверил мне стать президентом", - говорится в заявлении Байдена.

Он отметил, что на выборах в этом году проголосовало рекордное количество американцев.

"После завершения кампании пора оставить гнев и резкую риторику позади и объединиться как нация", - подчеркнул Байден.

Кандидат в вице-президенты Камала Харрис заявила, что прошедшие выборы - не о ней и Байдене, а о американской душе и желании бороться за нее. "У нас впереди много работы. Давайте начнем", - написала Харрис в Twitter.

Байден уже начал принимать поздравления с победой. Одним из первых его поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши две страны - близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их (отношения) вместе с вами", - написал Трюдо в Twitter.

Реакция Трампа

В свою очередь, Трамп заявил, что выборы еще не закончились, и его штаб будет отстаивать свои позиции.

"Все мы знаем, что Джо Байден торопится фальшиво позировать в качестве победителя, и почему его союзники в СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы была раскрыта правда", - говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил его штаб.

Он заявил, что Байден не прошел официальное утверждение ни в одном штате, включая и те, где идет жесткая борьба. Трамп также утверждает, что Байден намерен подсчитать все голоса, включая мошеннически поданные.

"Законные голоса, а не новостные СМИ избирают президента", - заявил Трамп.

Он также заявил, что "шокирован" тем, что штаб Байдена "отказывается согласиться на базовый принцип" подсчета законных голосов.

"Только сторона, которая делает что-то незаконно, стала бы незаконно не допускать наблюдателей в комнату подсчета, а потом и бороться в суде, чтобы заблокировать их доступ. Так что же прячет Байден?" - задался вопросом Трамп.

"Я не остановлюсь, пока американский народ не получит честный подсчет голосов, которого он заслуживает и которого требует демократия", - заявил Трамп.