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Задержанных журналистов "Нашай нівы" Карпицкую и "МБХ Медиа" Попкова будут судить

08.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 ноября. Задержанных сегодня в Минске журналистов сайта "Наша ніва" Екатерину Карпицкую и российского сетевого издания "МБХ Медиа" Романа Попкова будут судить. Их отправили в Центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, сообщает Белорусская ассоциация жутрналистов.

Обоих задержали во время традиционного субботнего женского "демарша" с цветами.

По информации правозащитников, в ходе этой акции были задержаны и освобождены журналисты Александр Силич и Дарья Чульцова. Всего во время "демарша" было задержано не менее 34 человек (данные на 23.55), во время сбора медиков на сегодняшний марш возле 1-й больницы — не менее 57.

БАЖ сообщает также, что на студентов журфака БГУ завели административные дела за акцию у входа в вуз. 6 ноября на 12 суток арестован студент факультета Максим Нестерков. Он был задержан накануне во дворе дома, где живет известная активистка Нина Багинская. Судя по всему, это произошло, когда в ее квартире шел обыск. Нестерков, сотрудничающий со спортивным сайтом "Трибуна", уже отсидел 15 суток по обвинению в участии в Женском марше 19 сентября.

 


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 ноября. Задержанных сегодня в Минске журналистов сайта "Наша ніва" Екатерину Карпицкую и российского сетевого издания "МБХ Медиа" Романа Попкова будут...
 
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