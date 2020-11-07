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Задержана корреспондент сайта "Наша Ніва" Екатерина Карпицкая

08.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 ноября. Сайт "Наша Ніва" сообщил о задержании своего корреспондента Екатерины Карпицкой.

По информации правозащитников, она находится в УВД Московского района Минска. Задержание произошло во время традиционного женского "демарша" с цветами.

Карпицкую задерживали во время женского марша 26 сентября. После проверки ее отпустили.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 ноября. Сайт "Наша Ніва" сообщил о задержании своего корреспондента Екатерины Карпицкой. По информации правозащитников, она находится в УВД Московского...
 
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