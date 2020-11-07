Источник материала: БелаПАН

Минск, 7 ноября. Сайт "Наша Ніва" сообщил о задержании своего корреспондента Екатерины Карпицкой.

По информации правозащитников, она находится в УВД Московского района Минска. Задержание произошло во время традиционного женского "демарша" с цветами.

Карпицкую задерживали во время женского марша 26 сентября. После проверки ее отпустили.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержана корреспондент сайта "Наша Ніва" Екатерина Карпицкая Минск, 7 ноября. Сайт "Наша Ніва" сообщил о задержании своего корреспондента Екатерины Карпицкой. По информации правозащитников, она находится в УВД Московского...

БелаПАН.