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Центр Минска патрулируется нарядами силовиков

08.11.2020 11:53 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Центр Минска, где сегодня планируется традиционный воскресный марш сторонников перемен, усиленно патрулируется силовиками.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, Октябрьская площадь, а также площади Независимости и Победы оцеплены металлическими турникетами. На Октябрьской — трое военных с автоматами. Усиленные наряды силовиков — на площади Независимости, а также на пересечении проспекта с прилегающими улицами, в том числе с районе здания МВД и КГБ.

На площади Независимости возле педагогического университета со стороны моста сконцентрировала спецтехеника, в том числе водомет. На пешеходных проходах через мост стоят сотрудники милиции в форме.

Очевидцы сообщают о наличии спецтхеники — автозаков, водометов, военных грузовиков, БТРов,машин "Рубеж" — и в других местах города.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется марш народовластия. Это будет уже тринадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонников перемен продолжают требовать  отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.


Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.  
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 ноября. Центр Минска, где сегодня планируется традиционный воскресный марш сторонников перемен, усиленно патрулируется силовиками. Как сообщает...
 
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