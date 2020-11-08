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Несмотря на точечные задержания, люди продолжают собираться возле стелы
08.11.2020 12:51 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 ноября. Несмотря на задержания и большое скопление силовиков на проспекте Победителей, люди продолжают собираться возле стелы "Минск — город-герой".
По информации очевидцев, точечные задержания наблюдались около Дворца спорта и здания "Технобанка" на проспекте Победителей, а также в районе ул. Немига.
БелаПАН.
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Минск, 8 ноября. Несмотря на задержания и большое скопление силовиков на проспекте Победителей, люди продолжают собираться возле стелы "Минск — город-герой". По...
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