Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Несмотря на задержания и большое скопление силовиков на проспекте Победителей, люди продолжают собираться возле стелы "Минск — город-герой".

По информации очевидцев, точечные задержания наблюдались около Дворца спорта и здания "Технобанка" на проспекте Победителей, а также в районе ул. Немига.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несмотря на точечные задержания, люди продолжают собираться возле стелы Минск, 8 ноября. Несмотря на задержания и большое скопление силовиков на проспекте Победителей, люди продолжают собираться возле стелы "Минск — город-герой". По...

БелаПАН.