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Несмотря на точечные задержания, люди продолжают собираться возле стелы

08.11.2020 12:51 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Несмотря на задержания и большое скопление силовиков на проспекте Победителей, люди продолжают собираться возле стелы "Минск — город-герой".

По информации очевидцев, точечные задержания наблюдались около Дворца спорта и здания "Технобанка" на проспекте Победителей, а также в районе ул. Немига.

 


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 ноября. Несмотря на задержания и большое скопление силовиков на проспекте Победителей, люди продолжают собираться возле стелы "Минск — город-герой". По...
 
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