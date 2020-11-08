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Небольшими группами люди идут в сторону стелы "Минск — город-герой"
08.11.2020 12:51 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 ноября. Небольшие группы людей с разных направлений идут в сторону стелы "Минск — город-герой".
Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 8 ноября. Небольшие группы людей с разных направлений идут в сторону стелы "Минск — город-герой". Улица Ленина перекрыта от пересечения с проспектом...
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