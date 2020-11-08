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Возле ратуши в Минске начались задержания

08.11.2020 12:51 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. На площади Свободы возле ратуши начались первые задержания. Корреспондент БелаПАН видел задержание как минимум двух человек. Видео задержаний публикует также "Радыё Свабода" со ссылкой на своих читателей.

Несмотря на отсутствие скопления людей, милиция через громкоговоритель предупреждает о незаконности несанкционированного мероприятия.

Около десятка микроавтобусов с силовиками и автозак направились в сопровождении ГАИ со стороны гостиницы "Европа" в сторону улицы Немига.


Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 ноября. На площади Свободы возле ратуши начались первые задержания. Корреспондент БелаПАН видел задержание как минимум двух человек. Видео задержаний...
 
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