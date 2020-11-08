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На подходах к площади Свободы в Минске выставлены кордоны силовиков
08.11.2020 12:51 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 ноября. На подходах к площади Свободы — возле гостиницы "Европа" и на противоположной стороне улицы Ленина выставлены кордоны силовиков. Некоторые из них — со щитами.
Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 8 ноября. На подходах к площади Свободы — возле гостиницы "Европа" и на противоположной стороне улицы Ленина выставлены кордоны силовиков. Некоторые из них...
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