ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На подходах к площади Свободы в Минске выставлены кордоны силовиков

08.11.2020 12:51 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. На подходах к площади Свободы — возле гостиницы "Европа" и на противоположной стороне улицы Ленина выставлены кордоны силовиков. Некоторые из них — со щитами.

Около городской ратуши припаркованы автозаки, через дорогу напротив — микроавтобусы с силовиками.

Очевидцы также сообщают о большом скоплении автобусов с силовиками в полной амуниции на улице Интернациональной, в районе кинотеатра "Победа", и возле Дома офицеров.

Проезд по Интернациональной ко Дворцу Республики перекрыт машинами ГАИ. 

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш народовластия. Судя по информации телеграм-каналов, в столице участники марша запланировали сбор у ратуши — символа магдебургского права и народного самоуправления.


Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 8 ноября. На подходах к площади Свободы — возле гостиницы "Европа" и на противоположной стороне улицы Ленина выставлены кордоны силовиков. Некоторые из них...
 
Новости дня
Новости политики
 
Центр Минска патрулируется нарядами силовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

07.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика