Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — вышла на проезжую часть проспекта Победителей и направилась в сторону Дворца Независимости.



Со стелы безостановочно по-русски и по-белорусски звучат предупреждение о несанкционированом мероприятии.



Прибыло большое количество силовиков. Начались задержания в районе гостиниц "Планета" и "Юбилейная". С улицы Мельникайте идут силовики, стучат в щиты, они перекрыли путь отхода демонстрантов.

Около Дворца спорта через весь проспект Победителей выстроился кордон силовиков.



Люди рассредоточены: часть их находится на ул. Машерова, часть — на проспекте Победителей, между двумя гостиницами. Людей на Машерова зажали с двух сторон, пытаются разогнать колонну.



Около стелы демонстрантов больше, только кордон силовиков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На проспекте Победителей разгоняют демонстрантов Минск, 8 ноября. Колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — вышла на проезжую часть проспекта Победителей и направилась в сторону Дворца...

Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.