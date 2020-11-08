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На проспекте Победителей разгоняют демонстрантов

08.11.2020 13:41 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — вышла на проезжую часть проспекта Победителей и направилась в сторону Дворца Независимости.

Со стелы безостановочно по-русски и по-белорусски звучат предупреждение о несанкционированом мероприятии.

Прибыло большое количество силовиков. Начались задержания в районе гостиниц "Планета" и "Юбилейная". С улицы Мельникайте идут силовики, стучат в щиты, они перекрыли путь отхода демонстрантов.  

Около Дворца спорта через весь проспект Победителей выстроился кордон силовиков.

Люди рассредоточены: часть их находится на ул. Машерова, часть — на проспекте Победителей, между двумя гостиницами. Людей на Машерова зажали с двух сторон, пытаются разогнать колонну.

Около стелы демонстрантов больше, только кордон силовиков.


Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 ноября. Колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — вышла на проезжую часть проспекта Победителей и направилась в сторону Дворца...
 
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