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На проспекте Победителей разгоняют демонстрантов
08.11.2020 13:41 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 ноября. Колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — вышла на проезжую часть проспекта Победителей и направилась в сторону Дворца Независимости.
Около Дворца спорта через весь проспект Победителей выстроился кордон силовиков.
Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 8 ноября. Колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — вышла на проезжую часть проспекта Победителей и направилась в сторону Дворца...
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