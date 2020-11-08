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Несколько тысяч участников Марша народовластия собралось в районе стелы

08.11.2020 13:41 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Участники Марша народовластия собрались в районе стелы, на противоположной стороне — возле гостиницы "Планета". Они скандируют "Жыве Беларусь!".

По оценкам журналистов, сейчас здесь несколько тысяч человек.

Тем временем силовики пытаются помешать сбору участников марша. По информации очевидцев, на прилегающих улицах задерживают прохожих. 

 

 


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 ноября. Участники Марша народовластия собрались в районе стелы, на противоположной стороне — возле гостиницы "Планета". Они скандируют "Жыве Беларусь!". ...
 
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