Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Участники Марша народовластия собрались в районе стелы, на противоположной стороне — возле гостиницы "Планета". Они скандируют "Жыве Беларусь!".

По оценкам журналистов, сейчас здесь несколько тысяч человек.

Тем временем силовики пытаются помешать сбору участников марша. По информации очевидцев, на прилегающих улицах задерживают прохожих.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Несколько тысяч участников Марша народовластия собралось в районе стелы Минск, 8 ноября. Участники Марша народовластия собрались в районе стелы, на противоположной стороне — возле гостиницы "Планета". Они скандируют "Жыве Беларусь!". ...

БелаПАН.