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Силовики блокируют проход демонстрантов на Немигу
08.11.2020 14:33 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 ноября. Силовики блокируют проход демонстрантов на улицу Немига. Там сейчас большая концентрация спецтехники и бойцов ОМОН.
К Немиге направляются несколько тысяч участников Марша народовластия, которым удалось сформировать колонну — они идут по проезжей части улицы Богдановича.
БелаПАН.
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Минск, 8 ноября. Силовики блокируют проход демонстрантов на улицу Немига. Там сейчас большая концентрация спецтехники и бойцов ОМОН. К Немиге направляются...
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