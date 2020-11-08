Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Демонстрантов возле стелы разогнали, но они пытаются собраться в других местах.

Несколько сотен человек собралось на перекрестке улиц Кальварийской и Тимирязева. Это те демонстранты, которые добрались сюда с проспекта Машерова.

Силовики перекрыли автозаками и колючей проволокой проезд по улице Мельникайте, не дают людям перейти на сторону гостиницы "Юбилейной".

На перекрестке проспекта Победителей с Мельникайте задержали троих человек. Еще нескольких посадили в автозак возле гостиницы "Юбилейная".

Участок между гостиницами "Планета" и "Юбилейная" зачищен от демонстрантов.

Тем временем колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — прошла от перекрестка проспекта Машерова и улицы Сторожевской до пересечения с улицей Богдановича, затем она повернула в сторону Немиги.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демонстранты пытаются собраться в разных точках Минска Минск, 8 ноября. Демонстрантов возле стелы разогнали, но они пытаются собраться в других местах. Несколько сотен человек собралось на перекрестке улиц...

Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.