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Демонстранты пытаются собраться в разных точках Минска

08.11.2020 14:33 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Демонстрантов возле стелы разогнали, но они пытаются собраться в других местах.

Несколько сотен человек собралось на перекрестке улиц Кальварийской и Тимирязева. Это те демонстранты, которые добрались сюда с проспекта Машерова.

Силовики перекрыли автозаками и колючей проволокой проезд по улице Мельникайте, не дают людям перейти на сторону гостиницы "Юбилейной".

На перекрестке проспекта Победителей с Мельникайте задержали троих человек. Еще нескольких посадили в автозак возле гостиницы "Юбилейная".

Участок между гостиницами "Планета" и "Юбилейная" зачищен от демонстрантов.

Тем временем колонна демонстрантов — несколько тысяч человек — прошла от перекрестка проспекта Машерова и улицы Сторожевской до пересечения с улицей Богдановича, затем она повернула в сторону Немиги.


Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 ноября. Демонстрантов возле стелы разогнали, но они пытаются собраться в других местах. Несколько сотен человек собралось на перекрестке улиц...
 
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