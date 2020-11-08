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В центре Минска продолжаются хаотические задержания
08.11.2020 15:27 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 ноября. В центре Минска продолжаются точечные задержания.
Силовики передвигаются в районе Немиги, Богдановича, площади Свободы на микроавтобусах и задерживают прохожих, которые кажутся им подозрительными. Людям не дают собраться даже в небольшие группы.
Задержания также происходят во дворах жилых домов.
БелаПАН.
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Минск, 8 ноября. В центре Минска продолжаются точечные задержания. Силовики передвигаются в районе Немиги, Богдановича, площади Свободы на микроавтобусах и...
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