Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Колонну из нескольких тысяч демонстрантов, которая шла по улице Богдановича к Немиге, в районе оперного театра разогнали силовики.



Люди начали разбегаться по близлежащим улицам и дворам, которые также заблокированы бойцами ОМОН.



Сообщается также о задержаниях в районе улиц Кальварийской, Мельникайте, Гвардейской, Сторожевской.

Силовики пресекают любые попытки сбора демонстрантов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики разогнали колонну демонстрантов в районе оперного театра, задержания идут в разных точках города Минск, 8 ноября. Колонну из нескольких тысяч демонстрантов, которая шла по улице Богдановича к Немиге, в районе оперного театра разогнали силовики. Люди начали...

БелаПАН.