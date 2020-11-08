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Силовики разогнали колонну демонстрантов в районе оперного театра, задержания идут в разных точках города
08.11.2020 15:27 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 ноября. Колонну из нескольких тысяч демонстрантов, которая шла по улице Богдановича к Немиге, в районе оперного театра разогнали силовики.
Силовики пресекают любые попытки сбора демонстрантов.
БелаПАН.
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Силовики разогнали колонну демонстрантов в районе оперного театра, задержания идут в разных точках города
Минск, 8 ноября. Колонну из нескольких тысяч демонстрантов, которая шла по улице Богдановича к Немиге, в районе оперного театра разогнали силовики. Люди начали...
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