Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу tut.by , можно наблюдать, как силовики стоят возле мужчины, лежащего на земле. Рядом — три машины скорой помощи.



Приславший видео сообщает, что перед этим были слышны выстрелы. "Потом мы увидели человека на земле и военных вокруг него, пытаются прикладывать пакеты, возможно, лед", — написал читатель.



Вскоре человека положили на носилки и увезли на скорой помощи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На улице Мельникайте в Минске скорая помощь увезла мужчину, очевидцы сообщают о выстрелах Минск, 8 ноября. На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу tut.by, можно наблюдать, как силовики стоят возле мужчины,...

БелаПАН.