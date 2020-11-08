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На улице Мельникайте в Минске скорая помощь увезла мужчину, очевидцы сообщают о выстрелах
08.11.2020 16:15 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 ноября. На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу
БелаПАН.
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Минск, 8 ноября. На улице Мельникайте в Минске произошло ЧП. На видео, которое читатель прислал порталу tut.by, можно наблюдать, как силовики стоят возле мужчины,...
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