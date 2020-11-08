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Зять Трампа призвал его признать поражение на выборах

08.11.2020 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Советник американского президента Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер призвал главу государства признать поражение на состоявшихся выборах, сообщил канал CNN со ссылкой на собственные источники.

© RUPTLY
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При этом канал не указывает, как отреагировал Трамп на данное предложение родственника.

Ранее канал Fox News сообщал, что Трамп уже готов признать свое поражение, однако при условии: если начатые его штабом юридические процессы завершатся безуспешно.

Демократ Джо Байден в субботу 7 ноября заявил, что был избран президентом США. Тогда же крупнейшие американские СМИ объявили о его победе в президентской гонке. В свою очередь Трамп сказал, что выборы от завершения еще далеки, и он собирается отстаивать свою победу в суде.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп готов признать поражение, если начатые его штабом юридические процессы завершатся безуспешно.
 
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