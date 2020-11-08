Зять Трампа призвал его признать поражение на выборах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Советник американского президента Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер призвал главу государства признать поражение на состоявшихся выборах, сообщил канал CNN со ссылкой на собственные источники.

При этом канал не указывает, как отреагировал Трамп на данное предложение родственника.

Ранее канал Fox News сообщал, что Трамп уже готов признать свое поражение, однако при условии: если начатые его штабом юридические процессы завершатся безуспешно.

Демократ Джо Байден в субботу 7 ноября заявил, что был избран президентом США. Тогда же крупнейшие американские СМИ объявили о его победе в президентской гонке. В свою очередь Трамп сказал, что выборы от завершения еще далеки, и он собирается отстаивать свою победу в суде.

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