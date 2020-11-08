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Скорость мобильного интернета в Минске восстановлена после почти семичасового принудительного снижения

08.11.2020 17:57 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. В Минске восстановилась скорость мобильного интернета, которая традиционно перед началом воскресной массовой акции протеста была существенно снижена "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов" в надежде на то, что граждане не смогут полноценно координировать свои действия.

В этот раз некачественное предоставление услуг мобильного интернета продолжалось более шести часов, примерно с 10 до 16.45. Обычно это происходит позднее, однако нынешняя воскресная акция, в отличие от всех предыдущих, началась на два часа раньше из-за сокращения светового дня.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 ноября. В Минске восстановилась скорость мобильного интернета, которая традиционно перед началом воскресной массовой акции протеста была существенно...
 
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