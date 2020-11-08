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Как проводят выходные Трамп и Байден: на поле для гольфа и на мессе

09.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 ноя – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп еще не выступил с речью, в которой признал бы свое поражение на выборах, а вот его оппонент Джо Байден и будущий вице-президент Камала Харрис уже обратились к американцам с победной речью.

© RUPTLY
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Трамп проводит время за игрой в гольф в штате Вирджиния, передает Sky News. А тем временем его политический оппонент воскресным утром отправился в церковь.

О Байдене известно, что он – верующий католик и присутствует почти на каждой воскресной мессе. Кстати, став президентом, он окажется вторым после Джона Кеннеди лидером, исповедующим католичество.

Байден, надев защитную маску, прибыл в церковь Святого Иосифа в штате Делавэр недалеко от своего дома в сопровождении дочери Эшли и внука Хантера.

Что еще предстоит Трампу?

Во время переходного периода Трамп может пригласить Байдена на символическую встречу в Белый дом. Так, к примеру, поступил четыре года назад Барак Обама, прежде чем уйти с поста. Несмотря на имеющиеся политические разногласия, он встретился с Трампом за неформальной беседой.

© REUTERS / Jonathan Ernst
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Есть и еще одно событие, во время которого могут встретиться Трамп и Байден – инаугурация. В американской традиции принято, чтобы предшественник присутствовал при вступлении в должность следующего президента страны.

Однако Трамп ставит под сомнение результаты выборов. Поддерживает его и личный адвокат Руди Джулиани. Сыновья Трампа – Дональд младший и Эрик – также поощряли его, чтобы продолжать борьбу, и призвали республиканцев поддержать своего кандидата. Среди претензий, которые озвучил штаб, – отправка по почте лишних бюллетеней и голосование от чужого имени.

 
Теги: Минск
 
 
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Джо Байден уже выступил перед народом с победной речью, а вот Дональд Трамп пока не обращался к американцам.
 
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