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На акциях в рамках Марша народовластия задержано рекордное после 9—11 августа количество граждан

09.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. На сегодняшних акциях в рамках Марша народовластия задержано рекордное после 9—11 августа количество граждан, свидетельствуют данные, публикуемые правозащитниками (сайт spring96.org) и волонтерами (телеграм-канал "Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)").

Согласно данным правозащитников на 23.10, задержано не менее 836 человек, в том числе 816 — в Минске, остальные — в Витебске (2), Гомеле (3), Гродно (1), Могилеве (1), Березе (1), Бобруйске (2), Жлобине (1), Ляховичах (2), Пинске (3), Полоцке (1). Место задержания трех человек не указывается.

В списках волонтеров 1.050 человек, но некоторые фамилии повторяются. Задержанный возле торгового центра "Галерея" на проспекте Победителей корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин находится в Партизанском РУВД.

По данным МВД, 1 ноября было задержано около 300 человек, 25 октября — 523, 18 октября — 280, 11 октября — 713, 4 октября — 317, 27 сентября — 350, 20 сентября — 442, 13 сентября — 774, 6 сентября — 633, 30 августа — 173. За 23 августа опубликовано количество составленных административных протоколов (79). 16 августа задержаний не было.

9 августа, в первый день протестов против фальсификации итогов президентских выборов, было задержано около 3 тыс. человек, 10-го — более 2 тыс., 11-го — около 1 тыс., 12-го — около 700.


Дмитрий Власов, БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Минск, 8 ноября. На сегодняшних акциях в рамках Марша народовластия задержано рекордное после 9—11 августа количество граждан, свидетельствуют данные,...
 
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