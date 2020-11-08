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На акциях в рамках Марша народовластия задержано рекордное после 9—11 августа количество граждан
09.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 8 ноября. На сегодняшних акциях в рамках Марша народовластия задержано рекордное после 9—11 августа количество граждан, свидетельствуют данные, публикуемые правозащитниками (сайт
Согласно данным правозащитников на 23.10, задержано не менее 836 человек, в том числе 816 — в Минске, остальные — в Витебске (2), Гомеле (3), Гродно (1), Могилеве (1), Березе (1), Бобруйске (2), Жлобине (1), Ляховичах (2), Пинске (3), Полоцке (1). Место задержания трех человек не указывается.
В списках волонтеров 1.050 человек, но некоторые фамилии повторяются. Задержанный возле торгового центра "Галерея" на проспекте Победителей корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин находится в Партизанском РУВД.
По данным МВД, 1 ноября было задержано около 300 человек, 25 октября — 523, 18 октября — 280, 11 октября — 713, 4 октября — 317, 27 сентября — 350, 20 сентября — 442, 13 сентября — 774, 6 сентября — 633, 30 августа — 173. За 23 августа опубликовано количество составленных административных протоколов (79). 16 августа задержаний не было.
9 августа, в первый день протестов против фальсификации итогов президентских выборов, было задержано около 3 тыс. человек, 10-го — более 2 тыс., 11-го — около 1 тыс., 12-го — около 700.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 8 ноября. На сегодняшних акциях в рамках Марша народовластия задержано рекордное после 9—11 августа количество граждан, свидетельствуют данные,...
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