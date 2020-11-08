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Могилевский журналист Лапцевич вышел на свободу после отбытия остававшихся двух суток административного ареста

09.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 8 ноября. Могилевский журналист Владимир Лапцевич вышел на свободу после отбытия остававшихся двух суток административного ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Корреспондент сайта "Магілёўскі рэгіён" (6tv.by) Лапцевич был задержан вечером 6 ноября у подъезда своего дома. Журналиста доставили в ОВД Ленинского района, где он находился несколько часов, после чего был отправлен в СИЗО Могилевского облисполкома.

Накануне президентских выборов, 5 августа, Лапцевича задержали якобы за неподчинение сотрудникам милиции. Ленинский районный суд Могилева приговорил журналиста к 12 суткам ареста. Однако 15 августа Лапцевича освободили вместе с другими задержанными после общественных протестов против жестоких задержаний в областном центре после президентских выборов.

Таким образом, отмечает БАЖ, у Лапцевича якобы остались неотбытыми двое суток ареста. При этом Ленинский райсуд Могилева 30 сентября приговорил журналиста к 13 суткам административного ареста по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях). Лапцевич отбыл наказание полностью, и тогда никто из правоохранителей не упомянул о "неотбытых сутках" предыдущего ареста.

Коллеги Лапцевича считают, что журналиста специально изолировали на выходные дни, чтобы не допустить его участия в освещении акций протеста в Могилеве.


БелаПАН.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Минск, 8 ноября. Могилевский журналист Владимир Лапцевич вышел на свободу после отбытия остававшихся двух суток административного ареста, сообщает Белорусская...
 
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