Выборы президента в США: что нового произошло к утру понедельника

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Представители кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена направили запрос о признании его избранным президентом США в надзорное управление в американской администрации, сообщают местные СМИ. При этом, по данным журналистов, действующий президент Дональд Трамп собирается организовать митинги в пользу пересчета голосов.

Что еще известно о выборах президента в США на утро понедельника, читайте в обзоре Sputnik.

Признание победы Байдена

Штаб Байдена направил запрос в профильное управление о признании его избранным президентом. В Управление общих служб США поступило заявление, в котором говориться о том, что "победа Джо Байдена на выборах получила независимое подтверждение". В штабе демократа надеются, что ведомство признает Джо Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом.

"Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, продемонстрирует ли федеральное правительство ясно и без промедления готовность выполнить волю американского народа и осуществить гладкую и спокойную передачу власти", - считают представители Демократической партии.

Управление общих служб США следит за тем, чтобы средства американских налогоплательщиков распределялись должным образом. Штабу Джо Байдена необходимо официальное признание его избранным президентом, чтобы ведомство выделило средства на формирование новой администрации.

Напомним, в субботу 7 ноября американские СМИ объявили , что Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы Белого дома. После этого кандидат в президенты объявил о своей победе. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся.

Реакция Трампа и его сторонников

Американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп готовит митинги в пользу пересчета голосов на выборах. Эту информацию опроверг советник предвыборной кампании действующего американского лидера Джейсон Миллер назвал ложью.

"Это стопроцентная ложь. В этом нет абсолютно никакой правды", - подчеркнул в воскресенье вечером советник штаба.

Миллер также опроверг, что в команде Трампа есть какое-то несогласие, касательно итогов выборов. Советник предвыборного штаба Трампа назвал не соответствующей действительности информацию о том, что зять президента Джаред Кушнер призывал его признать поражение.

"Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов во многих штатах, а также серьезные нарушения при голосовании и отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности", - отметил Джейсон Миллер.

В то же время, члены Республиканской партии, к которой принадлежит Трамп, разделились на тех, кто признал победу кандидата от демократов Джо Байдена, и тех, кто поддерживает действующего президента в его стремлении доказать мошенничество во время выборов.

Супруга президента США Меланья Трамп выступила с призывом защитить демократию и обеспечить честный подсчет голосов на выборах.

"Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный, но не незаконный, голос должен быть засчитан. Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной прозрачности", - заявила она.

Передача власти

В прессе появилась информация о том, что Переходный консультативный совет рекомендовал Дональду Трампу незамедлительно начать процесс подготовки передачи власти победившему на выборах кандидату в президенты Джо Байдену.

"Это была тяжелая кампания, но история полна примеров президентов, которые после таких кампаний великодушно оказывали помощь своим преемникам", - заявили члены консультативного совета, в который вошли представители трех предыдущих американских администраций.

Заявление было подписано главой администрации Белого дома 2006-2009 годов республиканца Джорджа Буша-младшего Джошем Болтеном, министром здравоохранения и социальных служб той же администрации Майклом Левиттом, главой администрации Белого дома времен демократа Билла Клинтона Маком Макларти и Пенни Прицкер - министром торговли при президенте-демократе Бараке Обаме.

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