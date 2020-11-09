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В списках задержанных на воскресных протестных акциях — от 1.023 до 1.250 человек
09.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 9 ноября. На воскресных акциях в рамках дневного Марша народовластия, а также локальных вечерних протестов задержано не менее 1.023 человек по данным правозащитников (сайт
Согласно данным правозащитников на 3.45 9 ноября, в Минске задержано не менее 1.000 человек, остальные — в Витебске (3), Гомеле (3), Гродно (1), Могилеве (1), Барановичах (1), Березе (1), Бобруйске (2), Жлобине (1), Ляховичах (2), Пинске (4), Полоцке (2) и Солигорске (1). Место задержания одного человека не указано.
Задержанный возле торгового центра "Галерея" на проспекте Победителей в Минске корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин находится в Партизанском РУВД. По данным Белорусской ассоциации журналистов, всего было задержано восемь представителей СМИ, освобождено — пять. С учетом отбывающих административный арест за решеткой находятся 16 журналистов.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 9 ноября. На воскресных акциях в рамках дневного Марша народовластия, а также локальных вечерних протестов задержано не менее 1.023 человек по данным...
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