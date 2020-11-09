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В списках задержанных на воскресных протестных акциях — от 1.023 до 1.250 человек

09.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 ноября. На воскресных акциях в рамках дневного Марша народовластия, а также локальных вечерних протестов задержано не менее 1.023 человек по данным правозащитников (сайт spring96.org) и не менее 1.250 человек по данным волонтеров (телеграм-канал "Списки задержанных (Жодино+Окрестина+Барановичи)"). Это рекордные цифры после массовых задержаний 9 и 10 августа (соответственно около 3 тыс. и более 2 тыс. человек). 

Согласно данным правозащитников на 3.45 9 ноября, в Минске задержано не менее 1.000 человек, остальные — в Витебске (3), Гомеле (3), Гродно (1), Могилеве (1), Барановичах (1), Березе (1), Бобруйске (2), Жлобине (1), Ляховичах (2), Пинске (4), Полоцке (2) и Солигорске (1). Место задержания одного человека не указано.

Задержанный возле торгового центра "Галерея" на проспекте Победителей в Минске корреспондент БелаПАН Ян Авсеюшкин находится в Партизанском РУВД. По данным Белорусской ассоциации журналистов, всего было задержано восемь представителей СМИ, освобождено — пять. С учетом отбывающих административный арест за решеткой находятся 16 журналистов.


Дмитрий Власов, БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Минск, 9 ноября. На воскресных акциях в рамках дневного Марша народовластия, а также локальных вечерних протестов задержано не менее 1.023 человек по данным...
 
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