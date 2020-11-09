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В Минске проходит очередной Марш мудрости
09.11.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 9 ноября. В Минске проходит очередной Марш мудрости. Несколько сотен пожилых людей вышли от Красного костела по проспекту Независимости, по пути к ним присоединяются люди разных возрастов. Вскоре число участников возросло примерно до тысячи.
Ольга Быковская, БелаПАН.
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Минск, 9 ноября. В Минске проходит очередной Марш мудрости. Несколько сотен пожилых людей вышли от Красного костела по проспекту Независимости, по пути к ним...
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