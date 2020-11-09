ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске проходит очередной Марш мудрости

09.11.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 ноября. В Минске проходит очередной Марш мудрости. Несколько сотен пожилых людей вышли от Красного костела по проспекту Независимости, по пути к ним присоединяются люди разных возрастов. Вскоре число участников возросло примерно до тысячи.

Большинство демонстрантов — люди пенсионного возраста, но есть и молодежь. Они несут бело-красно-белые флаги и зонты такой же расцветки, цветы, транспарант с надписью "Каты, ці ёсць у вас маці?", портреты политзаключенных Николая Статкевича и Павла Северинца. Они периодически скандируют "Жыве Беларусь!", "Это наш город", "Трибунал", "Уходи", "Лукашенко в автозак" и другие лозунги.

Это уже шестой Марш мудрости — пенсионеры традиционно проводят свою акцию протеста по понедельникам с целью поддержать студентов, медиков, преподавателей, рабочих. "Руки прочь от мирных граждан! Прибавками к пенсии нас не купишь!" — говорилось в анонсе сегодняшнего марша. Указ о повышении трудовых пенсий с 1 декабря Александр Лукашенко подписал 6 ноября.


Ольга Быковская, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 ноября. В Минске проходит очередной Марш мудрости. Несколько сотен пожилых людей вышли от Красного костела по проспекту Независимости, по пути к ним...
 
Новости дня
Новости политики
 
Выборы президента в США: что нового произошло к утру понедельника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.11.2020
Mir24.TV Belarus
09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика