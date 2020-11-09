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Число участников Марша мудрости существенно выросло

09.11.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 ноября. Колонна участников Марша мудрости прошла Октябрьскую площадь.

По ходу движения к демонстрации присоединяются новые участники. Сейчас, по оценкам журналистов, в колонне не менее двух тысяч человек, большинство из них — люди пенсионного возраста. Они периодически скандируют "Жыве Беларусь!", "Честные выборы", "Это наш город", "Наши дети лучше всех!", "Трибунал", "Уходи", "Лукашенко в автозак" и другие лозунги. Колонну замыкает известная активистка Нина Багинская.

Силовики сопровождают демонстрацию на нескольких микроавтобусах, которые едут по правой стороне проспекта Независимости. Они наблюдают за происходящим издалека, но не вмешиваются, ведется видеосъемка.

Милиция неоднократно предупреждала участников марша о том, что мероприятие не санкционировано.


Ольга Быковская, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 ноября. Колонна участников Марша мудрости прошла Октябрьскую площадь. По ходу движения к демонстрации присоединяются новые участники. Сейчас, по оценкам...
 
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