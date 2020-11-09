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Число участников Марша мудрости существенно выросло
09.11.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 9 ноября. Колонна участников Марша мудрости прошла Октябрьскую площадь.
Ольга Быковская, БелаПАН.
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Минск, 9 ноября. Колонна участников Марша мудрости прошла Октябрьскую площадь. По ходу движения к демонстрации присоединяются новые участники. Сейчас, по оценкам...
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