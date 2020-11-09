Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 ноября. Колонна участников Марша мудрости прошла Октябрьскую площадь.



По ходу движения к демонстрации присоединяются новые участники. Сейчас, по оценкам журналистов, в колонне не менее двух тысяч человек, большинство из них — люди пенсионного возраста. Они периодически скандируют "Жыве Беларусь!", "Честные выборы", "Это наш город", "Наши дети лучше всех!", "Трибунал", "Уходи", "Лукашенко в автозак" и другие лозунги. Колонну замыкает известная активистка Нина Багинская.



Силовики сопровождают демонстрацию на нескольких микроавтобусах, которые едут по правой стороне проспекта Независимости. Они наблюдают за происходящим издалека, но не вмешиваются, ведется видеосъемка.



Милиция неоднократно предупреждала участников марша о том, что мероприятие не санкционировано.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число участников Марша мудрости существенно выросло Минск, 9 ноября. Колонна участников Марша мудрости прошла Октябрьскую площадь. По ходу движения к демонстрации присоединяются новые участники. Сейчас, по оценкам...

Ольга Быковская, БелаПАН.