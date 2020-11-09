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В редакции "Газеты Слонімскай" прошел обыск, изъята оргтехника
09.11.2020 17:21 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 9 ноября. В редакции негосударственной "Газеты Слонімской" прошел обыск, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Изъяты компьютеры у журналистов, в бухгалтерии и рекламном отделе. Перед этим обыск был произведен у осонователя издания Анны Володащук. Изъято два компьютера, сим-карты, флеш-накопители. Володащук является свидетелем по уголовному делу о клевете в отношении работницы системы образования. Клеветнические высказывания будто бы появились в местных телеграм-каналах.
Володащук заявила, что не имеет никакого отношения к телеграм-каналам и только читает сообщения в них.
Основатель газеты сообщила, что у редакции тяжелое финансовое положение, взят кредит на хозяйственную деятельность и зарплату сотрудникам, но сейчас невозможно будет выпускать газету и выплачивать зарплату.
По словам Володащук, обыски прошли сегодня также у некоторых слонимских активистов.
БелаПАН.
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Минск, 9 ноября. В редакции негосударственной "Газеты Слонімской" прошел обыск, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Изъяты компьютеры у журналистов, в...
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