Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 ноября. В редакции негосударственной "Газеты Слонімской" прошел обыск, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Изъяты компьютеры у журналистов, в бухгалтерии и рекламном отделе. Перед этим обыск был произведен у осонователя издания Анны Володащук. Изъято два компьютера, сим-карты, флеш-накопители. Володащук является свидетелем по уголовному делу о клевете в отношении работницы системы образования. Клеветнические высказывания будто бы появились в местных телеграм-каналах.

Володащук заявила, что не имеет никакого отношения к телеграм-каналам и только читает сообщения в них.

Основатель газеты сообщила, что у редакции тяжелое финансовое положение, взят кредит на хозяйственную деятельность и зарплату сотрудникам, но сейчас невозможно будет выпускать газету и выплачивать зарплату.

По словам Володащук, обыски прошли сегодня также у некоторых слонимских активистов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В редакции "Газеты Слонімскай" прошел обыск, изъята оргтехника Минск, 9 ноября. В редакции негосударственной "Газеты Слонімской" прошел обыск, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Изъяты компьютеры у журналистов, в...

БелаПАН.