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Лавров: выводы докладчика ОБСЕ по Беларуси предвзяты и непрофессиональны

09.11.2020 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил премьер-министру Албании и действующему председателю ОБСЕ Эди Раме, что выводы докладчика Организации по Беларуси предвзяты и непрофессиональны, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Разговор, по информации МИД, состоялся в понедельник по инициативе албанской стороны.

"При обсуждении ситуации в Беларуси Сергей Лавров отметил, что запуск Московского механизма в отношении Минска еще больше ограничил возможности ОБСЕ конструктивно содействовать диалогу властей Беларуси и оппозиции. Выводы докладчика Вольфганга Бенедека – предвзятые и непрофессиональные. Автор позволил себе недопустимые политизированные рекомендации, выходящие далеко за рамки полномочий и компетенции институтов и механизмов организации", - говорится в сообщении.

Российская сторона считает, что на этом примере стали более очевидны "двойные стандарты", подрывающие доверие к ОБСЕ.

В минувший четверг докладчик от ОБСЕ Вольфганг Бенедек представил доклад по возможным нарушениям прав человека в связи с президентскими выборами 9 августа в Беларуси. Организация рекомендовала белорусским властям отменить результаты выборов и организовать новые "на основе международных стандартов".

 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона уверена, что на этом примере все четче стали видны "двойные стандарты", подрывающие доверие к ОБСЕ.
 
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