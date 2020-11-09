Азербайджан признал, что сбил российский вертолет над Арменией

В Армении возле границы с Азербайджаном сегодня сбит российский вертолет. Ми-24 был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости.

Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Инцидент произошел в понедельник, 9 ноября, около 17:30 по белорусскому времени, когда вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы неподалеку от границы с Азербайджаном.

В результате «попадания ракеты вертолёт» потерял управление. И упал в горной местности Армении.

«Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий», — цитирует генерал-майора Игоря Конашенкова ТАСС.

МИД Азербайджана подтвердил, что вертолет Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными.

Ведомство принесло извинения за сбитый вертолет, выразило соболезнования семьям погибших и заявило о готовности выплатить компенсацию.

По словам азербайджанской стороны, инцидент произошел «в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны». В Баку подчеркивали, что «полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения».

Как известно, в Нагорном Карабахе продолжаются бои. Азербайджанские войска продолжают наступление и уже угрожают столице — Степанакерту. Российские войска, имеющие базу в Армении, в конфликте не участвуют. Это их первые потери с начала нынешних боев.