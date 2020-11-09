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Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов

10.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, об этом в понедельник сообщили в эфире телеканала ОНТ.

© Sputnik / Алекс Макнотон
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"8 ноября 2020 года министерством иностранных дел Республики Беларусь ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Республики Беларусь персонами нон грата", - прокомментировал в эфире ТВ официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.

Диалог остается

Сообщается, что это военный атташе Великобритании Уайт Бойкот Тимати и заместитель посла страны Лиза Тумвуд. По информации МИД со ссылкой на правоохранительные органы, британские подданные собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов в республике. Глаз подчеркнул, что решение было вынужденным.

"Указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", - заверил представитель МИД.

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В эфире прозвучало, что в июле военному атташе уже выносили предупреждение, он несколько раз встречался с представителями белорусской оппозиции. Заместитель посла же является координатором работы журналистов брюссельского бюро телеканала BBC, которые прибыли в Беларусь для освещения президентских выборов.

Сообщается, что оба дипломата покинули территорию Беларуси - телеканал показал подтверждающие кадры с одного из пограничных пунктов республики.

Не впервые

Скандалы, связанные с участием зарубежных дипломатов в протестах оппозиции происходили в Беларуси с конца 1990-х. Белорусская сторона также обвиняла ряд сотрудников зарубежных диппредставительств в нарушениях белорусского законодательства, дело доходило и до высылки.

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Теги: Минск
 
 
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Такое решение, по информации МИД Беларуси, было связано с деструктивным характером деятельности британских подданных.
 
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