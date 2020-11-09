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МИД: Беларусь озабочена фактами преступной деятельности с территории Польши

10.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Беларусь озабочена фактами преступной деятельности с территории Польши, заявила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

© REUTERS / AGENCJA GAZETA
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В понедельник представители ведомства встретились с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским.

"Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь", – сообщает МИД.

Ведомство адресовало польской стороне призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению указанной деятельности.

Накануне к польским властям обратился белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что не встанет перед ними на колени, и заявил, что республика ответит на вызовы, даже если останется одна в окружении.

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Теги: Минск
 
 
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Отношения между Беларусью и Польшей прокомментировал ранее Александр Лукашенко, заявив, что не встанет на колени перед властями соседней страны.
 
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