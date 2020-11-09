МИД: Беларусь озабочена фактами преступной деятельности с территории Польши

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Беларусь озабочена фактами преступной деятельности с территории Польши, заявила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

В понедельник представители ведомства встретились с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским.

"Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь", – сообщает МИД.

Ведомство адресовало польской стороне призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению указанной деятельности.

Накануне к польским властям обратился белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что не встанет перед ними на колени, и заявил , что республика ответит на вызовы, даже если останется одна в окружении.

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