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МИД: Беларусь озабочена фактами преступной деятельности с территории Польши
10.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 ноя – Sputnik. Беларусь озабочена фактами преступной деятельности с территории Польши, заявила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
В понедельник представители ведомства встретились с временным поверенным в делах посольства Польши в Беларуси Мартином Войцеховским.
"Белорусская сторона выразила озабоченность в связи с подтвержденными и задокументированными фактами организованной преступной деятельности с территории Польши, которая причиняет ущерб жизни и здоровью белорусских граждан, общественной безопасности, государственному и частному имуществу в Республике Беларусь", – сообщает МИД.
Ведомство адресовало польской стороне призыв придерживаться своих международных обязательств и принять меры по пресечению указанной деятельности.
Накануне к польским властям обратился белорусский президент Александр Лукашенко. Он отметил, что не встанет перед ними на колени, и
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Отношения между Беларусью и Польшей прокомментировал ранее Александр Лукашенко, заявив, что не встанет на колени перед властями соседней страны.
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