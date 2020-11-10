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МИД Великобритании отреагировал на высылку дипломатов из Беларуси

10.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 ноя - Sputnik. Высылка британских дипломатов из Беларуси абсолютно безосновательна, так отреагировал на эту новость глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Высылка из Беларуси двух дипломатов из Великобритании за законное наблюдение за акциями протеста совершенно необоснованна", - написал он.

Рааб также заявил, что президенту Беларуси Александру Лукашенко не удастся скрыть притеснение своего народа.

"Единственный путь вперед - это свободные и справедливые выборы и привлечение к ответственности виновных в насилии против демонстрантов", - высказался Рааб.

Напомним, в понедельник вечером МИД Беларуси объявил персонами нон грата двух британских дипломатов - военного атташе Великобритании Уайта Бойкота Тимати и заместителя посла Великобритании Лизу Тумвуд. По информации МИД со ссылкой на правоохранительные органы, британские подданные собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов в республике.

"Указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми", - пояснил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Оба британских дипломата уже покинули территорию Беларуси.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Накануне Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов, объяснив это деструктивным характером их деятельности.
 
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