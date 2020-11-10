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Российские миротворцы вылетели в Карабах

10.11.2020 09:31 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня утром, 10 ноября, в Нагорный Карабах из Ульяновска вылетели 6 самолетов Ил-76 с миротворцами. Об этом сообщает ТАСС.

Всего с миротворческой целью в Карабах переведут 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Сначала Минобороны РФ отправило 4 самолета, позже стало известно еще о двух.

«Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный», - цитирует ТАСС Минобороны РФ.

Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. 

Командование операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о полном прекращении военных действий в Карабахе. 

Сообщается, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях и начнется процесс обмена военнопленными и телами погибших.

Напомним, вчера в Армении возле границы с Азербайджаном был сбит российский вертолет. Ми-24 был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

 
 
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Сегодня утром, 10 ноября, в Нагорный Карабах из Ульяновска вылетели 6 самолетов Ил-76 с миротворцами. Об этом сообщает ТАСС.
 
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