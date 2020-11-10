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"Скрытая от глаз деятельность": Савиных о скандале с британскими дипломатами
10.11.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Представители иностранных дипмиссий должны работать на развитие конструктивных двусторонних отношений, а не вести деятельность, "скрытую от глаз", считает глава комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.
В понедельник вечером МИД Беларуси объявил персонами нон грата двух британских дипломатов – военного атташе Великобритании Уайта Бойкота Тимати и заместителя посла Великобритании Лизу Тумвуд. По информации МИД, который сослался на правоохранительные органы, британские подданные собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов в республике.
"Дипломаты, которые приезжают для работы в стране, прежде сего должны соблюдать законы этой страны и конструктивно работать на укрепление двусторонних связей и развитие конструктивного сотрудничества", – заявил Sputnik Савиных.
По его словам, если эти принципы нарушаются, и возникает скрытая от глаз деятельность, происходят такие истории как вчерашняя.
"Я говорю это с сожалением", – отметил глава парламентской комиссии.
Реакция МИД Великобритании
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб оперативно отреагировал на случившееся в своем Twitter. Он
Он также заявил, что президенту Беларуси Александру Лукашенко не удастся скрыть притеснение своего народа.
© REUTERS / Yves Herman
"Единственный путь вперед – это свободные и справедливые выборы и привлечение к ответственности виновных в насилии против демонстрантов", – отметил Рааб.
Напомним, о высылке военного атташе Великобритании Уайта Бойкота Тимати и заместителя посла Великобритании Лизу Тумвуд рассказал накануне в эфире госТВ официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз. Он назвал это решение вынужденным и принятым белорусской стороной "исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц". Оба британских дипломата уже покинули территорию Беларуси.
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По словам главы профильной комиссии белорусского парламента, дипломаты не должны нарушать принципы работы на укрепление двусторонних связей.
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