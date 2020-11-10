Условие для передачи власти Джо Байдену назвали в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Процесс передачи власти Джо Байдену, которого СМИ объявили избранным президентом США, начнется только после того, как такое решение примет Управление общих служб США, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на попавшую в его распоряжение запись.

После того, как СМИ назвали победителем президентских выборов кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, и он сам объявил себя новым главой Белого дома, представители его штаба направили заявление в Управление общих служб США о признании его новым лидером страны. Это Управление следит за тем, чтобы средства американских налогоплательщиков распределялись должным образом. Штабу Джо Байдена необходимо официальное признание его избранным президентом, чтобы ведомство выделило средства на формирование новой администрации.

И.о. заместителя руководителя Агентства США по международному развитию Джон Барса, по информации телеканала, отметил, что процесс передачи власти Байдену пока не начался.

"Пока глава Управления общих служб США не примет решение касательно того, кто победил на выборах, ничего не изменится", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что глава Управления Эмили Мерфи отказалась соблюсти формальность и признать победу Джо Байдена на президентских выборах .

Действующий президент, республиканец Дональд Трамп пока не признал поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения. По словам Трампа, при подсчете голосов было много фальсификаций.

В данный момент Дональд Трамп продолжает исполнять обязанности президента США. Согласно закону, новый избранный президент должен будет вступить в должность 20 января 2021 года.

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