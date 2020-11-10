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Условие для передачи власти Джо Байдену назвали в США
10.11.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Процесс передачи власти Джо Байдену, которого СМИ объявили избранным президентом США, начнется только после того, как такое решение примет Управление общих служб США, об этом сообщил телеканал
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
После того, как
И.о. заместителя руководителя Агентства США по международному развитию Джон Барса, по информации телеканала, отметил, что процесс передачи власти Байдену пока не начался.
"Пока глава Управления общих служб США не примет решение касательно того, кто победил на выборах, ничего не изменится", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что глава Управления Эмили Мерфи отказалась соблюсти формальность и признать победу Джо Байдена на
Действующий президент, республиканец Дональд Трамп пока не признал поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения. По словам Трампа, при подсчете голосов было много фальсификаций.
В данный момент Дональд Трамп продолжает исполнять обязанности президента США. Согласно закону, новый избранный президент должен будет вступить в должность 20 января 2021 года.
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По подсчетам СМИ, демократ выиграл президентские выборы и уже объявил об этом, его оппонент Дональд Трамп свое поражение не признал и подает иски в суд.
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