Два британских дипломата объявлены персонами нон грата в Беларуси. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ . Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter заявил, что такое решение белорусских властей абсолютно необоснованно.

По мнению белорусского МИД, деятельность британских дипломатов носит деструктивный характер и является «несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь».

«Принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси персонами нон грата», - сказал в интервью представитель МИД Анатолий Глаз.

Этими дипломатами являются военный атташе Великобритании Уайт Бойкот Тимати и заместитель посла Лизе Тумвуд. Как уточняется, оба дипломата покинули территорию Беларуси.

«Решение принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц», - заявил Глаз.

А также отметил, что этим решением белорусская сторона не закрывает двери для диалога с британскими коллегами.

Глава МИД Великобритании прокомментировал ситуацию.

«Высылка из Беларуси двух британских дипломатов, которые законным образом наблюдали за ходом протестов, абсолютно необоснованна. Лукашенко не может скрыть тот факт, что он угнетает своих же граждан. Единственный способ выйти из этой ситуации - это провести свободные и честные выборы и привлечь к ответственности тех, кто применяет насилие в отношении протестующих», - заявил Рааб.

История вопроса

2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых - сокращение числа работающих в Беларуси послов Литвы и Польши. Польский и Литовский МИД в ответ отказались отзывать послов, на что белорусские дипломаты ответили просто: это приказ .

5 октября Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси, чтобы снизить политическую напряженность и сохранить дипломатические контакты.

7 октября стало известно , что своих послов из Беларуси отзывают для проведения консультаций Латвия и Эстония. В знак солидарности с коллегами Беларусь также покинул посол Германии.

8 октября МИДы Словакии и Чехии из солидарности с Польшей и Литвой приняли решение отозвать для консультаций послов в Беларуси.