Лукашенко рассказал, почему профсоюзы не должны оправдываться

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Лукашенко заявил, что видит, "какой сегодня осуществляется накат" на официальные профсоюзы.

"Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться", – цитирует Лукашенко БелТА .

Белорусский лидер подчеркнул, что уходить в оборону не нужно. По его словам, профсоюзы работали и будут работать, а "власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях".

Интересы народа и тружеников должны лежать во главе угла

Также Лукашенко напомнил о целях и задачах белорусских профсоюзов. И выразил уверенность, что простые люди оценят эту работу.

"Интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики", – сказал он.

И добавил, что уже договаривался ранее с профсоюзами, чтобы они "жестоко взяли под контроль ценообразование". По его словам, профсоюзы – это даже больше, чем государственные органы, которые занимаются этой проблемой.

"И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили", – добавил Лукашенко.

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