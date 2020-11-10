ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко рассказал, почему профсоюзы не должны оправдываться

10.11.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Лукашенко заявил, что видит, "какой сегодня осуществляется накат" на официальные профсоюзы. 

© Sputnik / Алексей Майшев
Караник объяснил, за что отчисляют студентов

"Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться", – цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что уходить в оборону не нужно. По его словам, профсоюзы работали и будут работать, а "власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях".

Интересы народа и тружеников должны лежать во главе угла

Также Лукашенко напомнил о целях и задачах белорусских профсоюзов. И выразил уверенность, что простые люди оценят эту работу.

"Интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики", – сказал он.

И добавил, что уже договаривался ранее с профсоюзами, чтобы они "жестоко взяли под контроль ценообразование". По его словам, профсоюзы – это даже больше, чем государственные органы, которые занимаются этой проблемой.

"И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили", – добавил Лукашенко.

Последует

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент проводит сегодня встречу с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.
 
Новости дня
Новости политики
 
Два британских дипломата объявлены персонами нон грата в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

09.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика