|
Лукашенко рассказал, почему профсоюзы не должны оправдываться
10.11.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Лукашенко заявил, что видит, "какой сегодня осуществляется накат" на официальные профсоюзы.
© Sputnik / Алексей Майшев
"Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться", – цитирует Лукашенко
Белорусский лидер подчеркнул, что уходить в оборону не нужно. По его словам, профсоюзы работали и будут работать, а "власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях".
Интересы народа и тружеников должны лежать во главе угла
Также Лукашенко напомнил о целях и задачах белорусских профсоюзов. И выразил уверенность, что простые люди оценят эту работу.
"Интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики", – сказал он.
И добавил, что уже договаривался ранее с профсоюзами, чтобы они "жестоко взяли под контроль ценообразование". По его словам, профсоюзы – это даже больше, чем государственные органы, которые занимаются этой проблемой.
"И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили", – добавил Лукашенко.
Последует
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент проводит сегодня встречу с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)