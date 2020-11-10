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Два британских дипломата объявлены персонами нон грата в Беларуси
10.11.2020 12:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Два британских дипломата объявлены персонами нон грата в Беларуси. Об этом сообщили в эфире телеканала
По мнению белорусского МИД, деятельность британских дипломатов носит деструктивный характер и является «несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь».
«Принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси персонами нон грата», - сказал в интервью представитель МИД Анатолий Глаз.
Этими дипломатами являются военный атташе Великобритании Уайт Бойкот Тимати и заместитель посла Лизе Тумвуд. Как уточняется, оба дипломата покинули территорию Беларуси.
«Решение принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц», - заявил Глаз.
А также отметил, что этим решением белорусская сторона не закрывает двери для диалога с британскими коллегами.
Глава МИД Великобритании прокомментировал ситуацию.
«Высылка из Беларуси двух британских дипломатов, которые законным образом наблюдали за ходом протестов, абсолютно необоснованна. Лукашенко не может скрыть тот факт, что он угнетает своих же граждан. Единственный способ выйти из этой ситуации - это провести свободные и честные выборы и привлечь к ответственности тех, кто применяет насилие в отношении протестующих», - заявил Рааб.
История вопроса
2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых -
5 октября Литва
7 октября
8 октября МИДы Словакии и Чехии из солидарности с Польшей и Литвой
10 октября Великобритания и Румыния
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Два британских дипломата объявлены персонами нон грата в Беларуси. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.
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