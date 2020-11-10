Лукашенко: Если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, они будут ликвидированы

Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 ноября. Частные предприятия, которые до конца текущего года не создадут у себя профсоюзные организации, будут ликвидированы, заявил Александр Лукашенко 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен, — сказал Лукашенко (видеофрагмент встречи опубликовал телеграм-канал "Пул Первого"). — Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашему требованию профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы".

"Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Но ладно, мы разберемся по отдельным направлениям, но профсоюзные организации должны быть созданы, и вы от этого отступать ни в коем случае не должны", — добавил он.

Впервые идею охватить профсоюзами частные предприятия высказал в 2004 году занимавший в то время пост председателя ФПБ Леонид Козик. В беседе с журналистами он заявил, что профсоюзы в организациях частной формы собственности редки, а защита трудовых и социально-экономических прав работников там "равна нулю".

На VII съезде ФПБ в мае 2015 года нынешний глава федерации Михаил Орда попросил Лукашенко содействовать созданию профсоюзов в частном секторе экономики, а также ввести административную ответственность в отношении нанимателей, препятствующих созданию профсоюза на предприятии.

В ответ на это Лукашенко поручил на то время премьер-министру Андрею Кобякову проконтролировать, чтобы к середине 2016 года на предприятиях всех форм собственности страны появились профсоюзные организации.

28 февраля 2020 года Лукашенко, выступая на VIII съезде ФПБ, анонсировал разработку указа о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций.

Он заявил, что работа по их созданию "ведется, но есть объективные сложности". По словам Лукашенко, "частнику не всегда удобно иметь у себя профсоюз", который будет следить за соблюдением прав работников, "заставляя порой поступиться своими финансовыми интересами".

Если "бизнес не понимает", то будет разработан соответствующий указ о профсоюзных организациях на частных предприятиях. "Это не спонтанное решение", — подчеркнул Лукашенко. По его словам, ему "надоело слушать", что частный бизнес не хочет создавать у себя профсоюзные ячейки. "Надо заставить их", — заявил он.

"Я думаю, самые демократичные страны нас не осудят. За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека. Частники как ставят вопрос: поставьте нас в равные условия с государственными предприятиями. Вот мы их и поставим. И все-таки надо сказать, что уже, может, большинство частников создали эти профсоюзные организации и думают: а чем мы хуже тех, кто не создал? Поэтому надо, чтобы действительно все были в равных условиях. Если не понимают простой человеческий язык, когда уже я им об этом говорю, и они этого не слышат. Это недопустимо", — сказал Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, они будут ликвидированы Минск, 10 ноября. Частные предприятия, которые до конца текущего года не создадут у себя профсоюзные организации, будут ликвидированы, заявил Александр Лукашенко 10...

Захар Щербаков, БелаПАН.