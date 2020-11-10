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Путин заявил о недопустимости навязывать Беларуси решения извне
10.11.2020 14:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Беларусь испытывает беспрецедентное давление извне, об этом заявил российский президент Владимир Путин во вторник на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Пресс-служба МИД РФ
Говоря о попытках вмешательства во внутренние дела стран, участвующих в деятельности ШОС, президент России также указал на недопустимость навязывания странам тех или иных решений.
"Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи", - отметил российский лидер.
Он пояснил, что под ударом внешних сил оказались Беларусь, Кыргызстан и Молдова.
"Эти страны должны иметь возможность самостоятельно разобраться в ситуации. Беларусь, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества, после прошедших президентских выборов испытывает беспрецедентное давление, противостоит санкциям и провокациям, развязанной против нее информационной и пропагандистской войне. Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги", - подчеркнул президент России.
Путин добавил, что то же самое в полной мере относится и к недавним
Ситуация в Беларуси
Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране
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Президент России обратился к главам государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, выступая во вторник на заседании совета в режиме видеоконференции.
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