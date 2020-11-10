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Путин заявил о недопустимости навязывать Беларуси решения извне

10.11.2020 14:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Беларусь испытывает беспрецедентное давление извне, об этом заявил российский президент Владимир Путин во вторник на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Пресс-служба МИД РФ
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Говоря о попытках вмешательства во внутренние дела стран, участвующих в деятельности ШОС, президент России также указал на недопустимость навязывания странам тех или иных решений.

"Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи", - отметил российский лидер.

Он пояснил, что под ударом внешних сил оказались Беларусь, Кыргызстан и Молдова.

"Эти страны должны иметь возможность самостоятельно разобраться в ситуации. Беларусь, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества, после прошедших президентских выборов испытывает беспрецедентное давление, противостоит санкциям и провокациям, развязанной против нее информационной и пропагандистской войне. Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги", - подчеркнул президент России.

Путин добавил, что то же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Кыргызстане, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдове.

© Sputnik
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Ситуация в Беларуси

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

Страны Европы осудили действия белорусских властей. В начале октября Евросоюз в собственном официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции. В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко в данный список не был включен.

На минувшей неделе стало известно, что ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций в отношении отдельных представителей властей республики. В список попали 15 человек, в том числе президент Беларуси, а также его старший сын Виктор. Всем им запрещен въезд на территорию стран ЕС, а активы в Евросоюзе (в случае наличия) заморозят.

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Теги: Минск
 
 
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Президент России обратился к главам государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, выступая во вторник на заседании совета в режиме видеоконференции.
 
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