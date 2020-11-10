Лукашенко: На официальные профсоюзы сегодня осуществляется накат, но власть будет поддерживать их на всех уровнях

Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 ноября. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях, заявил Александр Лукашенко 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой.

"Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более — уходить в оборону. Профсоюзы работали и будут работать. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях".

По словам Лукашенко, он сам "в свое время руководил первичной профсоюзной организацией", поэтому "хорошо знаком с соответствующей спецификой, когда профсоюзы всегда находятся между молотом и наковальней". "С одной стороны — работяги, интересы и права которых профсоюзы защищают, с другой — интересы руководства предприятия. И тогда я особенно ярко ощутил, что такое профсоюзы и профсоюзное движение. Никогда им не было просто, никогда!" — подчеркнул он.

Лукашенко также заявил, что давление осуществляется на страну в целом, а на профсоюзы "осуществлялся и осуществляется накат", потому что они "заняли жесткую определенную позицию".

"Поэтому надо к этому спокойно относиться, — считает он. — Кто-то уйдет из профсоюзов. Мизерное количество по сравнению с той численностью, которая у вас есть. Кто-то захотел выйти — пусть выходит. Это дело каждого. Кто-то захотел уехать — пусть уезжает, не надо никого держать. Вот сегодня пришла информация из Латвии. Некоторые туда уехали, позвали их туда. И где они сейчас живут в этой стране? В какой-то резервации за два с половиной доллара в день. Где миллионы, которые обещали, или хотя бы тысячи долларов?"

"Поэтому пусть люди попробуют. Когда они попробуют это все, они сделают соответствующие выводы. Это к тому, что мы и вы ни перед кем не должны оправдываться. Вы проводите ту линию, которая прописана у вас в уставе, согласно нашим законам", — добавил Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: На официальные профсоюзы сегодня осуществляется накат, но власть будет поддерживать их на всех уровнях Минск, 10 ноября. Власть будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях, заявил Александр Лукашенко 10 ноября на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси...

Захар Щербаков, БелаПАН.