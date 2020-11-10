|
МИД: Беларусь приветствует прекращение огня в Нагорном Карабахе
10.11.2020 15:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси приветствует решение Азербайджана и Армении прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, соответствующее заявление опубликовало во вторник внешнеполитическое ведомство.
© Sputnik / Илья Питалев
"Искренне приветствуем достижение при прямом и активном содействии Российской Федерации договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", – сказали МИД.
В ведомстве подчеркнули, что данное благоразумное решение позволило остановить кровопролитие в регионе и избежать новых жертв.
"Отказавшись от эскалации и вооруженного противостояния, стороны конфликта проявили глубокую мудрость и сохранили бесценные жизни людей. Такой подход заслуживает всемерного одобрения и поддержки", – сообщили в министерстве.
В МИД отметили: в Беларуси надеются, что договоренности Баку и Еревана позволят установить мир в Нагорном Карабахе и разрешить территориальный конфликт в соответствии с нормами международного права.
Перемирие
Азербайджан, Армения и Россия подписали
Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе.
Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы, которые уже отправились в регион.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИД отметили: в Беларуси надеются, что договоренности Баку и Еревана позволят установить мир в Нагорном Карабахе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)