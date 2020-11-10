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МИД: Беларусь приветствует прекращение огня в Нагорном Карабахе

10.11.2020 15:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси приветствует решение Азербайджана и Армении прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, соответствующее заявление опубликовало во вторник внешнеполитическое ведомство.

© Sputnik / Илья Питалев
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"Искренне приветствуем достижение при прямом и активном содействии Российской Федерации договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", – сказали МИД.

В ведомстве подчеркнули, что данное благоразумное решение позволило остановить кровопролитие в регионе и избежать новых жертв.

"Отказавшись от эскалации и вооруженного противостояния, стороны конфликта проявили глубокую мудрость и сохранили бесценные жизни людей. Такой подход заслуживает всемерного одобрения и поддержки", – сообщили в министерстве.

В МИД отметили: в Беларуси надеются, что договоренности Баку и Еревана позволят установить мир в Нагорном Карабахе и разрешить территориальный конфликт в соответствии с нормами международного права.

Перемирие

Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно условиям документа, армянские и азербайджанские силы останавливаются на занятых ими позициях. Кроме того, Азербайджану будут возвращены Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе.

Вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединит Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы, которые уже отправились в регион.

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Теги: Минск
 
 
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В МИД отметили: в Беларуси надеются, что договоренности Баку и Еревана позволят установить мир в Нагорном Карабахе.
 
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