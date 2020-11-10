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Путин отметил мужество Алиева и Пашиняна и попросил их поддержать
10.11.2020 15:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил мужество президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проявленное при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.
© Sputnik / Илья Питалев
Азербайджан, Армения и Россия подписали
"Действительно, для того, чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, необходимо выйти на эти компромиссы, а для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решение", - заявил Путин, выступая во вторник на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Российский президента добавил, что необходимо поддержать глав Азербайджана и Армении в их решимости создать условия для мирного развития региона.
"В этой связи, конечно, мы все должны поддержать и премьер-министра Армении господина Пашиняна, и президента республики Азербайджан господина Алиева в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе и принять решения в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами", - отметил Путин.
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С сегодняшнего дня в Карабахе действует соглашение о прекращении огня, подписанное Москвой, Ереваном и Баку.
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