В Минюст пока не поступали документы о регистрации новых партий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя - Sputnik. Документов о регистрации новых политических партий в министерство юстиции Беларуси пока не поступало, но если поступят, то будут рассмотрены в установленном порядке, сообщили в Минюсте.

О необходимости перерегистрировать все политические партии в Беларуси заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре текущего года, встречаясь с политическим активом страны. Позднее появилась информация о том, в Беларуси планируют создать несколько новых партий. В частности, по данному поводу выказывался оппозиционный политик и политолог Юрий Воскресенский, по его прогнозам могут появиться три новые партии – пророссийская, прозападная и центристская.

"В настоящее время в Министерстве юстиции документов о государственной регистрации какой-либо политической партии не имеется. В случае поступления такие документы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке", – сообщил Sputnik заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций министерства юстиции Алексей Печкуров.

По его словам, в настоящее время процедура перерегистрации политических партий еще не началась.

"Сроки проведения перерегистрации политических партий в настоящий момент не определены", – уточнил Печкуров.

Вместе с тем он сообщил, что министерство юстиции направило в политические партии запросы.

"В частности, у политических партий запрошены сведения, касающиеся легитимности их руководящих органов, документов, подтверждающих право партий на размещение по юридическим адресам", – сказал Печкуров.

Кроме того, политическим партиям направлены предложения о предоставлении информации об их общей численности и численности организационных структур, отметил собеседник агентства.

Минюст также предложил политическим партиям принять меры по переучету членов, а также по приведению деятельности своих организационных структур в соответствие со своими уставами.

Таким образом, пояснил замначальника управления, выполнение данных требований будет свидетельствовать о готовности политических партий пройти перерегистрацию.

Собеседник Sputnik напомнил, что последняя перерегистрация политических партий состоялась в 1999 году на основании декрета президента "О некоторых мерах по упорядочению деятельности политических партий, профессиональных союзов, иных общественных объединений". Кампания по перерегистрации партий проходила в течение полугода.

Требования к политическим партиям вытекают из закона Беларусь "О политических партиях". Перерегистрация будет успешно пройдена теми политическими партиями, деятельность которых соответствует требованиям законодательства, собственных уставов и программ, отметили в Минюсте.

В настоящее время в стране зарегистрировано 15 политических партий, последний раз новая партия была зарегистрирована 20 лет назад.

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