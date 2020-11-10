Британия выслала двух белорусских дипломатов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Великобритания выслала двух дипломатов, работавших в посольстве Беларуси в Лондоне, заявил во вторник глава министерства иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб.

"Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских дипломатов", – написал он на своей странице в Twitter.

По словам министра, Соединенное Королевство не напугают попытки белорусских властей помешать МИД Великобритании говорить о фальсификациях на президентских выборах в республике и насилии в отношении белорусского народа.

Во вторник также стало известно, что посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник 10 ноября был вызван в МИД.

Напомним, о дипломатическом скандале с сотрудниками британского посольства в Минске стало известно накануне, в понедельник вечером МИД Беларуси объявил персонами нон грата военного атташе Великобритании Уайта Бойкота Тимати и заместителя посла Великобритании Лизу Тумвуд. По информации МИД, который сослался на правоохранительные органы, британские подданные собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов в республике, после чего было принято решение об их высылке из страны.

Реакция МИД Великобритании последовала оперативно, глава Форин-офиса в своем Twitter назвал высылку дипломатов из Беларуси "абсолютно безосновательной".

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