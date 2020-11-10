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Британия выслала двух белорусских дипломатов
10.11.2020 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Великобритания выслала двух дипломатов, работавших в посольстве Беларуси в Лондоне, заявил во вторник глава министерства иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб.
"Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку британских дипломатов", – написал он на своей странице в Twitter.
По словам министра, Соединенное Королевство не напугают попытки белорусских властей помешать МИД Великобритании говорить о фальсификациях на президентских выборах в республике и насилии в отношении белорусского народа.
Во вторник также стало известно, что посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник 10 ноября был вызван в МИД.
Напомним, о дипломатическом скандале с сотрудниками британского посольства в Минске стало известно накануне, в понедельник вечером МИД Беларуси
Реакция МИД Великобритании последовала оперативно, глава Форин-офиса в своем Twitter
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Глава Форин-офиса заявил, что данный шаг является ответом ведомства на необоснованную высылку британских дипломатов из Минска.
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