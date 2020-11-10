Лукашенко: Беларусь не станет провинцией Польши или Литвы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика никогда не войдет в состав Польши или Литвы.

Глава государства во время встречи с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой поднял ряд внешнеполитических вопросов, в том числе происходящее в соседних западных странах.

"Польша и США заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают из Соединенных Штатов Америки – не из Германии в Польшу – новые контингенты военнослужащих. Спрашивается: зачем?" – задал вопрос он.

По словам Лукашенко, такие шаги польских властей имеют определенные цели, но в не все белорусы понимают, насколько сложна данная ситуация.

"Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп", – цитирует президента БелТА .

Как ранее сообщал Sputnik, Польша и США подписали соглашение о создании в Познани базы для американских солдат . Там будет базироваться пятый корпус Армии США – командная структура, входящая в состав европейского контингента (около 200 военнослужащих). В будущем в Познани появится необходимая военная инфраструктура, которая позволит принять и разместить до 20 тысяч солдат.

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