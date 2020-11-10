Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в своей борьбе за исход выборов главы государства.

3 ноября в США состоялись выборы президента страны. 7 ноября американские СМИ объявили победителем голосования демократа Джо Байдена. В тот же день мировые лидеры поздравили его с избранием на должность. Однако официальный подсчет еще не завершен в ряде штатов. Трамп неоднократно заявлял о масштабных нарушениях, но проводящие выборы округа и штаты говорят, что никаких существенных нарушений не фиксировали.

"Мы делаем большой прогресс. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой. Мы победим!" – написал Трамп во вторник в своем Twitter , не сообщив подробностей.

Затем он добавил: "Следите за масштабным злоупотреблением при подсчете бюллетеней".

В следующем посте он также заявил о злоупотреблениях при подсчете.

"Мы выиграем!" - говорится в третьем сообщении Трампа.

Ранее СМИ писали, что хозяин Белого дома запланировал 30-дневную юридическую войну против результатов президентских выборов в стране. Штаб Трампа уже подал иски в Аризоне и Пенсильвании. В заявлениях говорится о нарушениях при подсчете бюллетеней, поданных по почте.

Генпрокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов.