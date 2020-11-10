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Трамп не сдается и говорит об "большом прогрессе" при подсчете голосов
10.11.2020 19:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 ноя – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в своей борьбе за исход выборов главы государства.
© REUTERS / JONATHAN ERNST
3 ноября в США состоялись выборы президента страны. 7 ноября американские СМИ
"Мы делаем большой прогресс. Результаты начнут поступать на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой. Мы победим!" – написал Трамп во вторник в своем
Затем он добавил: "Следите за масштабным злоупотреблением при подсчете бюллетеней".
В следующем посте он также заявил о злоупотреблениях при подсчете.
"Мы выиграем!" - говорится в третьем сообщении Трампа.
Ранее СМИ писали, что хозяин Белого дома запланировал 30-дневную юридическую войну против результатов президентских выборов в стране. Штаб Трампа уже подал иски в Аризоне и Пенсильвании. В заявлениях говорится о нарушениях при подсчете бюллетеней, поданных по почте.
Генпрокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов.
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Хозяин Белого дома пообещал, что результаты подсчета голосов начнут появляться на будущей неделе.
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