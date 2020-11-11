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Лукашенко призвал Польшу к диалогу и сохранению добрососедства
11.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил Президента Польши Анджея Дуду и жителей этой страны с Национальным праздником независимости, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
© Photo : ГПК Беларуси
Глава Беларуси напомнил, что народам двух стран судьбой предназначено жить рядом в мире и согласии.
"В сегодняшних непростых обстоятельствах необходимо сохранить наше добрососедство как главную ценность, которую мы получили в наследство и должны передать своим потомкам", - обратился он к польской стороне.
Александр Лукашенко пригласил Анджея Дуду к конструктивному диалогу и предложил обсудить будущее белорусско-польское сотрудничество. По его словам, это важно для обеих стран.
"Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран", - подчеркнул белорусский лидер.
Накануне Лукашенко заявил, что Беларусь не против
Отношения между Беларусью и Польшей накалились после
© Photo :
В начале октября МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября сократили дипломатическое присутствие в республике. Своих послов из этих стран Минск
В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Тем не менее, в итоге Польша и Литва
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По словам президента Беларуси, народам двух стран судьбой предназначено жить рядом в мире и согласии, поэтому важно сохранять хорошие отношения.
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