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Лукашенко призвал Польшу к диалогу и сохранению добрососедства

11.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил Президента Польши Анджея Дуду и жителей этой страны с Национальным праздником независимости, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

© Photo : ГПК Беларуси
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Глава Беларуси напомнил, что народам двух стран судьбой предназначено жить рядом в мире и согласии.

"В сегодняшних непростых обстоятельствах необходимо сохранить наше добрососедство как главную ценность, которую мы получили в наследство и должны передать своим потомкам", - обратился он к польской стороне.

Александр Лукашенко пригласил Анджея Дуду к конструктивному диалогу и предложил обсудить будущее белорусско-польское сотрудничество. По его словам, это важно для обеих стран.

"Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран", - подчеркнул белорусский лидер.

Накануне Лукашенко заявил, что Беларусь не против помочь Польше в борьбе с СOVID-19. По его мнению, речь должна идти не о массовом оттоке белорусских медиков за границу, а о централизованной помощи на уровне государства.

Отношения между Беларусью и Польшей накалились после выборов президента, которые прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных с тем, что на выборах победил Александр Лукашенко.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
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В начале октября МИД Беларуси потребовал, чтобы Польша и Литва до 9 октября сократили дипломатическое присутствие в республике. Своих послов из этих стран Минск отозвал для консультаций 5 октября. Такое решение объяснили во внешнеполитическом ведомстве "однозначно деструктивной деятельностью со стороны указанных стран". Для Литвы предусматривается сокращение с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18.

В Варшаве и Вильнюсе в ответ на это заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. Тем не менее, в итоге Польша и Литва отозвали послов для консультаций.

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Теги: Минск
 
 
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По словам президента Беларуси, народам двух стран судьбой предназначено жить рядом в мире и согласии, поэтому важно сохранять хорошие отношения.
 
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