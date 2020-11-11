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Премьер Беларуси: нас пытаются шантажировать чемпионатом мира по хоккею

11.11.2020 10:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Подготовка чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году вышла на финишную прямую, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

И акции протестов, которые последовали после объявления результатов президентских выборов в Беларуси, на этот процесс не повлияли. Напомним,  силовой разгон митингов был осужден многими странами, в том числе, и Латвией, с которой Беларуси как раз и предстоит проводить турнир. 

© Photo : ФХРБ
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По словам премьера, в Беларуси подготовка к чемпионату мира по хоккею с шайбой идет согласно плану и уже вышла на финишную прямую. Правда, на настоящий момент есть еще и неурегулированные вопросы: модернизация "Минск-Арены" и страхование самого первенства.

"Попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определенные силы пытаются использовать чемпионат как инструмент определенного шантажа и давления. Мы к этому готовы", – заверил Роман Головченко.

Он также добавил, что белорусская сторона готова к проведению чемпионата. Безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена в ходе первенства.

"Поэтому все призывы, которые иногда раздаются к бойкоту, несостоятельны. Тем не менее, мы должны быть готовы по алгоритмам действий в случае принятия решения об изменении формата проведения чемпионата. В том числе, проведения его полностью на территории Беларуси", – обрисовал перспективы премьер.

последует

 

 
Теги: Минск
 
 
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