Премьер Беларуси: нас пытаются шантажировать чемпионатом мира по хоккею

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Подготовка чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году вышла на финишную прямую, сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

И акции протестов , которые последовали после объявления результатов президентских выборов в Беларуси, на этот процесс не повлияли. Напомним, силовой разгон митингов был осужден многими странами, в том числе, и Латвией, с которой Беларуси как раз и предстоит проводить турнир.

По словам премьера, в Беларуси подготовка к чемпионату мира по хоккею с шайбой идет согласно плану и уже вышла на финишную прямую. Правда, на настоящий момент есть еще и неурегулированные вопросы: модернизация "Минск-Арены" и страхование самого первенства.

"Попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определенные силы пытаются использовать чемпионат как инструмент определенного шантажа и давления. Мы к этому готовы", – заверил Роман Головченко.

Он также добавил, что белорусская сторона готова к проведению чемпионата. Безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена в ходе первенства.

"Поэтому все призывы, которые иногда раздаются к бойкоту, несостоятельны. Тем не менее, мы должны быть готовы по алгоритмам действий в случае принятия решения об изменении формата проведения чемпионата. В том числе, проведения его полностью на территории Беларуси", – обрисовал перспективы премьер.

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