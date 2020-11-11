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Белорусский парламент назвал резолюцию ФРГ вмешательством в дела страны
11.11.2020 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Резолюция Бундестага ФРГ - неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, сообщается в заявлении председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, опубликованном на
"Итоги президентских выборов в Беларуси не требуют одобрения иностранного парламента, равно как законные действия белорусских властей по обеспечению общественного порядка и безопасности в стране", - отмечается в сообщении.
© REUTERS / AGENCJA GAZETA
Бундестаг перечеркнул прогресс в отношениях между Беларусью и Германией, считают спикеры и призывают коллег "проявлять сдержанность в попытках выступить в роли учителя".
Германия идет на поводу у политиков, "которые пытаются заработать политический капитал на образе "борцов за демократию в Беларуси", отмечают Кочанова и Андрейченко.
Представители верхней и нижней палаты белорусского парламента также высказали недоумение в связи с поддержкой немецкими парламентариями экстремистских Telegram-каналов. Ранее в Беларуси в список экстремистских материалов были
О чем была резолюция?
Документ размещен как ответ на резолюцию ФРГ от 4 ноября, в которой Бундестаг призвал белорусскую власть освободить политических заключенных, провести новые выборы и конституционную реформу.
Напомним, в сентябре Ангела Меркель заявила о
В отношении ряда белорусских чиновников, в том числе лидера государства, Евросоюз в минувшую пятницу ввел второй пакет индивидуальных
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Бундестаг идет на поводу у тех, кто пытается заработать политический капитал на образе борцов за демократию в Беларуси.
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