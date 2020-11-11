Белорусский парламент назвал резолюцию ФРГ вмешательством в дела страны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Резолюция Бундестага ФРГ - неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, сообщается в заявлении председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, опубликованном на сайте Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Итоги президентских выборов в Беларуси не требуют одобрения иностранного парламента, равно как законные действия белорусских властей по обеспечению общественного порядка и безопасности в стране", - отмечается в сообщении.

Бундестаг перечеркнул прогресс в отношениях между Беларусью и Германией, считают спикеры и призывают коллег "проявлять сдержанность в попытках выступить в роли учителя".

Германия идет на поводу у политиков, "которые пытаются заработать политический капитал на образе "борцов за демократию в Беларуси", отмечают Кочанова и Андрейченко.

Представители верхней и нижней палаты белорусского парламента также высказали недоумение в связи с поддержкой немецкими парламентариями экстремистских Telegram-каналов. Ранее в Беларуси в список экстремистских материалов были включены канал "NEXTA-Live", освещающий протестные акции после президентских выборов и логотип "NEXTA".

О чем была резолюция?

Документ размещен как ответ на резолюцию ФРГ от 4 ноября, в которой Бундестаг призвал белорусскую власть освободить политических заключенных, провести новые выборы и конституционную реформу.

Напомним, в сентябре Ангела Меркель заявила о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси, а в октябре Посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер покинул Минск.

В отношении ряда белорусских чиновников, в том числе лидера государства, Евросоюз в минувшую пятницу ввел второй пакет индивидуальных санкций . МИД Беларуси планирует ответить на решение ЕС в ближайшее время.

Читайте также: