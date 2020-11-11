Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Органами юстиции зарегистрировано информационно-аналитическое учреждение "Круглый стол демократических сил", сообщил Sputnik политолог Юрий Воскресенский.

По его словам, команда, занятая на проекте, в пятницу представит общественности его регламент и концепцию. "Круглый стол демократических сил" заявлен как оператор национального общественно-политического диалога от оппозиции.

"Фактически идет речь о создании политического коворкинга и площадки для генерации политических стартапов, в том числе - создания политических партий и движений", - пояснил Воскресенский.

Он отметил, что команда КСДС хочет продемонстрировать преемственность, поэтому круглый стол будет располагаться по адресу ул. В.Хоружей, 25, в офисе объединенного штаба оппозиции.

Удивительный адрес

В середине сентября правоохранители пришли в офисы группы компаний "Белтяжмаш", которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. Департамент финансовых расследований подозревает их в неуплате налогов на общую сумму в 6 миллионов рублей.

Интересно, что именно "Белтяжмаш" сдавал в аренду помещение по адресу Хоружей, 25, где размещался объединенный штаб оппозиции, а позднее и Координационный совет.

Задержали руководство "Белтяжмаша" спустя всего неделю после того, как силовики опечатали офис, где располагался штаб экс-претендента на президентский пост Виктора Бабарико , который сейчас находится в СИЗО КГБ .

Ранее стало известно, что главе девелоперской компании Игорю Онищенко изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Партии перепишут

В октябре Минюст запросил у политических партий информацию и документы о персональной численности, количестве и органах организационных структур.

"На сегодняшний день ряд политических партий представили затребованную регистрирующим органом информацию. Некоторые же выполнить законное требование министерства юстиции отказались, в связи с чем им вынесены письменные предупреждения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в Беларуси зарегистрированы и осуществляют деятельность 15 политических партий. В сентябре президент республики Александр Лукашенко поручил провести перерегистрацию существующих политических партий, так как последняя прошла в 1999 году.

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