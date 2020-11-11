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Вильнюс направил ноту Минску в связи с инцидентом на БелАЭС

11.11.2020 13:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 ноя - Sputnik. Литва передала ноту Беларуси о представлении официальной информации об инциденте на БелАЭС, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел балтийской республики.

© Photo : Белорусская АЭС
Минэнерго подтвердило остановку поставки энергии с БелАЭС

До нулевой мощности

Ранее в понедельник 9 ноября министерство энергетики Беларуси распространило сообщение, в котором говорилось, что на БелАЭС проводились испытания, в ходе которых выяснилось, что отдельное электротехническое измерительное оборудование на первом энергоблоке нужно заменить.

"Министерство энергетики подтверждает факт временного прекращения поставки электроэнергии от Белорусской АЭС, что и предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск", – сказали в ведомстве.

Реакция Вильнюса

"Литве и всему международному сообществу важно руководствоваться официальной и основанной на фактах информацией о ситуации на Белорусской АЭС. Поэтому от Беларуси требуется немедленный ответ в отношении инцидента, его причин и влияния на процесс пуска АЭС и обеспечения ядерной безопасности", - говорится в сообщении литовского ведомства.

МИД Литвы напомнил в ноте белорусским коллегам важность обеспечения культуры безопасности на БелАЭС. Официальный Вильнюс также в очередной раз призвал приостановить запуск атомной станции до тех пор, пока не будут полностью выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности.

Энергетический пуск

Энергетический пуск БелАЭС состоялся 7 ноября. Торжественную церемонию посетил глава государства Александр Лукашенко, который заявил, что Беларусь в этот день стала атомной державой. Ранее турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны.

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Теги: Минск
 
 
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